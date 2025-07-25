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Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте

Грузии предложили рассмотреть возможность участия в проекте строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Глава ведомства Илхом Махкамов провел переговоры с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок, а также развитием международных мультимодальных транспортных коридоров с использованием морских портов Грузии.

Илхом Махкамов, учитывая значимость проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и перспективу интеграции данной железной дороги в систему международных транспортных коридоров, в частности в Средний коридор, предложил грузинской стороне рассмотреть возможность участия в этом проекте, — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337438/
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