Грузии предложили рассмотреть возможность участия в проекте строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Глава ведомства Илхом Махкамов провел переговоры с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок, а также развитием международных мультимодальных транспортных коридоров с использованием морских портов Грузии.

Илхом Махкамов, учитывая значимость проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и перспективу интеграции данной железной дороги в систему международных транспортных коридоров, в частности в Средний коридор, предложил грузинской стороне рассмотреть возможность участия в этом проекте, — говорится в сообщении.