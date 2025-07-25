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Экономика

Нулевую ставку на поставку растительного масла для Фонда матрезервов отменят

Нулевую ставку на облагаемый импорт и облагаемую поставку растительного масла для Фонда государственных материальных резервов Кыргызстана предлагают отменить. С предложением выступает Министерство экономики и коммерции. Проект поправок в соответствуюшее постановление кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, согласно постановлению кабинета министров от 16 мая 2023 года № 264 до 31 декабря 2025 года установлена ставка НДС в размере ноль процентов на облагаемый импорт и облагаемую поставку растительного масла, осуществляемые Фондом матрезервов.

«На основании данных, имеющихся в автоматизированных информационных системах Налоговой службы КР проведен выборочный анализ импорта товаров первой необходимости со стороны Фонда из стран ЕАЭС. Установлено, что стоимость приобретаемых и импортируемых товаров Фондом государственных материальных резервов существенно превышает стоимость аналогичных товаров, импортируемых другими участниками внешне-экономической деятельности.

Проведенный анализ свидетельствует о завышении цены на импортируемые товары, большой вероятности потерь бюджета, а также выпадений сумм налогов в связи с освобождением от уплаты НДС.

Расчетные потери бюджета от предоставленной льготы Фонду от импорта растительного масла составляют порядка 150 миллионов сомов», — говорится в справке-обосновании.

Инициатор также отмечает, что со стороны Фонда матрезервов идет обычная реализация растительного масла населению, что ставит в неравные условия других субъектов предпринимательства.

Учитывая изложенное и необходимость исключения стороннего влияния на основные стратегические задачи государства по развитию отечественного производства, импортозамещения, влияния на ценовую политику и развитию добросовестной конкуренции предлагается отменить нулевую ставку на облагаемый импорт и облагаемую поставку растительного масла для Фонда матрезервов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337410/
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Нулевую ставку на поставку растительного масла для Фонда матрезервов отменят