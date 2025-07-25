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Экономика

В Кыргызстане уставный капитал ломбардов хотят увеличить в семь раз

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком инициирует увеличение уставного капитала для деятельности ломбардов. В ведомстве разработали соответствующий законопроект. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что предусматривается повышение минимального размера уставного капитала для ломбардов до 20 миллионов сомов с 1 июля 2026 года. Напомним, сейчас этот порог установлен на уровне 3 миллионов сомов.

Госфиннадзор поясняет, что меры предпринимаются для решения ряда проблем, включая нехватку финансовых ресурсов, обеспечения устойчивой и прозрачной работы ломбардов.

«Повышение уставного капитала усилит финансовую устойчивость, позволит расширить деятельность ломбардов и улучшит качество обслуживания клиентов. В качестве источников пополнения капитала предлагаются как собственные средства компаний, так и вклады участников или третьих лиц», — пояснили чиновники.

По их мнению, ужесточение требований снизит вероятность краткосрочного или фиктивного существования компаний, повысит доверие клиентов и имидж организаций, усилит возможности ломбардов в привлечении кредитов и развитии услуг, приведет к снижению процентных ставок за счет укрепления финансовой базы.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года в Кыргызстане зарегистрирован 431 ломбард, из которых 36 процентов расположены в Бишкеке, 21 процент — в Ошской области, 12 процентов — в Джалал-Абадской области. Оставшийся 31 процент — ломбарды, работающие в других регионах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337404/
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