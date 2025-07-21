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Экономика

Как идет реконструкция курорта «Джети-Огуз», показал управделами президента

На курорте «Джети-Огуз» полным ходом идут работы по реконструкции. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава управления делами президента Каныбек Туманбаев.

«Этот курорт — одно из самых известных и старейших мест отдыха не только нашей страны, но и всего постсоветского пространства. В свое время сюда приезжали тысячи туристов. И сейчас у него огромный потенциал. Но пока мы не создадим условия, отвечающие требованиям времени, туризм развиваться не будет», — написал он.

Как отметил Каныбек Туманбаев, политика президента Садыра Жапарова, направленная на развитие туризма, — это своевременно принятое и правильное решение.

«Все страны мира рассматривают туризм как локомотив экономики. Кыргызстан тоже не должен оставаться в стороне. Сколько бы мы тысяч раз ни говорили: «нужен туризм, нужны инвесторы», если турист, приехав, не найдет чистого туалета, хорошей дороги, современных условий, он больше не вернется. Поэтому нынешний приоритет — создание условий», — заявил он.

По информации Каныбека Туманбаева, сейчас в соответствии с поручением главы государства реализуются проекты — от крупных туристических до небольших инициатив. Полное обновление курорта «Джети-Огуз» — часть именно этой политики.

«Даст бог, в следующем году мы сделаем это место современным, удобным, экологически чистым курортом международного уровня. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы не забываем, что туризм — это один из крупнейших источников, приносящих деньги в экономику», — добавил глава управделами президента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336944/
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