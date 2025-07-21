Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд

Запасы монетарного золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд, достигнув 358 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в материалах регулятора.

Уточняется, что за шесть месяцев 2025-го активы НБ КР выросли на 47 процентов и составили 713,1 миллиарда сомов. Причиной внушительных показателей стало удвоение объема монетарного золота за год — с 167,3 миллиарда до 358 миллиардов сомов.

Драгоценный металл продолжает занимать основное место в структуре активов регулятора и остается главным из золотовалютных резервов страны.

Инвестиционный портфель в ценных бумагах теперь оценивается более чем в 67 миллиардов сомов.

Ранее стало известно, что Кыргызстан оказался в тройке крупнейших мировых продавцов золота.