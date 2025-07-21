С начала 2025 года объем перевозок между Россией и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза

За первое полугодие 2025-го объем перевозок между Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза. Такие данные приводит логистическая компания «ПЭК».

Отмечается, что драйверами роста стали промышленная кооперация и укрепление торговых связей, расширение внутреннего потребления и региональных поставок.

Лидирующие категории: мебель и текстиль (РУз), фрукты и электрооборудование (КР).

При этом спрос на доставку товаров из КНР в РФ по итогам второго квартала этого года снизился на 25 процентов по сравнению с первым.

В «ПЭК» пояснили, что высокие процентные ставки не позволяют производителям и ретейлерам масштабировать бизнес и наращивать объемы перевозок. Однако в августе, после начала высокого сезона в логистике, компания ожидает восстановления грузопотока.