Поручение президента. Продолжается строительство дороги в Зардалы

Продолжается строительство дороги в самое отдаленное село Баткенской области — Зардалы. Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев проинспектировал работы.

По данным пресс-службы ведомства, идет расширение участка протяженностью около 200 метров в направлении Кызыл-Таш — Зардалы. Проводится бурение, взрывные работы и прокладка временной дороги. Общая протяженность полотна составит 18 километров.

Глава Минтранса поручил своевременно завершить работы и уделить внимание вопросам безопасности и качеству строительства.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров, посетив село Зардалы, на встрече с населением сообщил, что начнется строительство дороги в село, а также будут проведены работы по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Зардалы — село в высокогорном, труднодоступном районе Баткенской области.