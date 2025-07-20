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Экономика

Бизнес-ассоциации и чиновники обсудили упрощение разрешительных процедур

Бизнес-ассоциации и чиновники обсудили упрощение разрешительных процедур. Встреча прошла в рамках реформы «Регуляторная гильотина», сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение устаревших, дублирующих и избыточных нормативных требований, которые сдерживают развитие предпринимательства, создают необоснованные административные барьеры и повышают издержки ведения бизнеса. Именно предприниматели ежедневно сталкиваются с бюрократическими сложностями при получении разрешений и согласований.

Обсуждены подходы к оценке и инвентаризации разрешительных документов, выдаваемых госорганами. Представители бизнес-ассоциаций готовы принять участие в ревизии процедур и представить конкретные предложения по их упрощению.

По итогам анализа бизнес-сообщество подготовит экспертное заключение, которое передадут в профильную рабочую группу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336866/
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