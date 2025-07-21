Липовые сертификаты на товары, в том числе из Кыргызстана, в ЕАЭС аннулируют

Президент России распорядился подготовить механизм отзыва сертификатов товаров, выданных в странах ЕАЭС с нарушениями.

Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство и разработать механизм отзыва сертификатов для товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно поручению, необходима, с одной стороны, возможность прекращения действия или признания недействительными таких товаров, приостановления обращения и изъятия их с рынка. С другой стороны, отметил президент, необходимо повышение эффективности механизмов контроля за выполнением обязательных требований технических регламентов.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, он должен представить отчет о выполненной работе до 30 декабря 2025 года.

Ранее Росаккредитация исключила ряд недобросовестных организаций из Единого реестра сроком на один год «в связи с грубыми нарушениями».

После этого начался переток деятельности недобросовестных участников рынка из России в другие страны ЕАЭС, в первую очередь, в Кыргызстан, указывают в Росаккредитации.

«Количество сертификатов, выданных в стране, увеличилось с 3 тысяч 889 в 2020 году до 24 тысяч 207 в 2024-м. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2024 году сертификаты и декларации, оформленные в Киргизии, использовались для ввоза товаров в Россию в 280 тысячах случаев (в 2020 году использовались в 2,8 тысячах случаев)», — отмечается в сообщении.

Росаккредитация для решения сложившейся ситуации поддерживает внедрение «принципа резидентства» — обязанность производителей соответствующей страны и импортеров пользоваться услугами органов по сертификации и испытательных лабораторий только этой страны. Кроме того, предлагается наделить полномочиями прекращать сертификаты, выданные в других странах ЕАЭС при выявлении нарушений.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят пять стран: Россия, Беларусия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.