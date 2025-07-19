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Экономика

Взимают комиссии. В Турции начали проверку в отношении Mastercard и Visa

Власти Турции начали проверку в отношении международных платежных систем Mastercard и Visa по подозрению в воспрепятствовании операций за рубежом, которые проводят турецкие платежные системы. Об этом сообщил Совет по конкуренции.

Уточняется, что в ходе расследования проверят, запрещают ли Mastercard и Visa предприятиям использовать платежную инфраструктуру, предоставляемую турецкими финансовыми учреждениями.

Предстоит выяснить, нарушили ли Mastercard Incorporated и Visa Inc. закон 4054 путем усложнения деятельности поставщиков платежных услуг, предлагающих международные платежные решения, и путем запрета зарубежным предприятиям использовать платежную/POS-инфраструктуру.

В ведомстве напомнили о двусторонних соглашениях, на основе которых турецкие платежные системы могут предоставлять услуги своим клиентам за рубежом. В рамках этих документов трансграничные платежные операции локализуются и могут осуществляться без взимания комиссий со стороны Mastercard и Visa. Однако предварительно установлено, что международные платежные системы накладывают санкции в виде дополнительных комиссий.

В Турции с 2016 года работает своя национальная платежная система Troy. По итогам 2023 года, она отчиталась об увеличении своей доли на турецком рынке безналичных платежей в 15 раз. Карты Troy принимают в 185 странах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336812/
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