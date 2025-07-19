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Экономика

В числе основных покупателей казахстанского бензина стал Кыргызстан

В числе основных покупателей казахстанского бензина стал Кыргызстан. Такие данные следуют из материалов Бюро национальной статистики Казахстана.

В период с января по май 2025 года в КР поставлено 55 тысяч тонн топлива, в Узбекистан — 46,6 тысячи тонн.

Экспортные поставки дизтоплива в РК также выросли — на 2,5 тысячи тонн (+15,3 процента), до 19,1 тысячи тонн.

Активнее всего дизтопливо также покупали Кыргызстан и Узбекистан.

В целом за первые пять месяцев текущего года Казахстан экспортировал 106,6 тысячи тонн бензина на сумму почти $65 миллионов.

Отметим, что в аналогичный период 2024 года РК бензин не экспортировала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336763/
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