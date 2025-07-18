Продолжается газификация ряда населенных пунктов в Бишкеке

В 2025 году продолжается газификация села Новопокровка (4 тысячи 263 домохозяйства). Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, также в планах газификация населенных пунктов Ак-Босого и Военно-Антоновка (7 тысяч 776 домохозяйств). В дополнение к этому ведутся проектно-изыскательские работы по газификации населенных пунктов Эне-Сай, 69 Га (Арча-Бешик) и Селекция.

С начала текущего года построено 100 километров газопроводов, к газовой сети подключено 6 тысяч 800 абонентов.

По состоянию на июль 2025 года, объем реализации природного газа составил 265,4 миллиона кубических метров. Это на 263,8 миллиона кубических метров (0,6 процента) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Прогнозируемый объем поставок природного газа на 2025 год составляет 540 миллионов кубических метров.

Проект «Льготное финансирование газификации города Бишкек и Чуйской области КР — 3» утвержден постановлением кабинета министров КР № 349 от 28 апреля 2025 года и реализуется соответствующими органами и банками. По итогам первого полугодия, трем домохозяйствам предоставлены кредиты на общую сумму 259 тысяч сомов.

В ведомстве также отмечают, что получено лицензионное соглашение № 2 на добычу нефти и газа на месторождениях «Северный Сох» и «Чонгара Галча». ОАО «Кыргыз-Турк-НефтеГаз» и МУ «Кыргызтранснефтегаз» совместно провели ремонтно-подготовительные работы на нефтяных скважинах, в настоящее время строительство нефтеперерабатывающего завода завершено на 99 процентов.

Срок полного ввода объекта в эксплуатацию запланирован на август 2025 года. Очищено и пробурено семь скважин. В настоящее время на объекте задействовано около 50 рабочих мест. После выхода проекта на полную мощность будет создано 350–400 рабочих мест.