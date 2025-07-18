16:54
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

В 2025 году Кыргызстан импортировал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

По итогам 6 месяцев 2025 года, общее потребление по республике составило 10 миллиардов киловатт-часов. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, выработка электроэнергии ГЭС — 6,616 миллиарда киловатт-часов, теплоэлектроцентрали — 1,132 миллиарда киловатт-часов.

Из соседних стран было импортировано 2,05 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, произведено с частных малых ГЭС и ОАО «Чакан ГЭС» — 219,7 миллиона киловатт-часов, с солнечных электростанций — 0,141 миллиона киловатт-часов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336723/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Объем экспорта Кыргызстана упал почти на 30 процентов, импорт также снижается
В Кыргызстане спрос на электроэнергию ежегодно растет на 3-10 процентов
В Бишкеке планируют построить Южный РЭС
Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
Кыргызстан остается в тройке основных поставщиков новых автомобилей в Россию
Частные энергокомпании не будут покупать электроэнергию у НЭСК — Таалай Ибраев
Туркменистан будет поставлять электроэнергию в Кыргызстан до 2026 года
В 2024 году Кыргызстан импортировал 3,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
В три раза сократился импорт автомашин из Китая в Кыргызстан в феврале
Импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан продолжает сокращаться
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
К&nbsp;осени в&nbsp;Кыргызстане завершат строительство девяти &laquo;умных&raquo; теплиц К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Казахстан усилил досмотр фур на&nbsp;границе с&nbsp;Россией: комментарий таможенников Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников
Доллар, евро и&nbsp;российский рубль подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;июля Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля
Бизнес
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;&laquo;умного&raquo; города Решения для зеленого, современного и «умного» города
18 июля, пятница
16:49
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со ст...
16:29
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». Еще три участка проданы на аукционе
16:16
Почему выстраивается очередь в Республиканском центре крови
16:06
В 2025 году Кыргызстан импортировал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
15:55
На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения