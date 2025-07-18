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Экономика

Кабул, Ташкент и Исламабад будут строить Трансафганскую железную дорогу

В Кабуле в рамках встречи министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписано рамочное межправительственное соглашение о подготовке технико-экономического обоснования проекта железнодорожной линии по маршруту Термез — Найбабад — Майданшахр — Логар — Харлачи.

Документ подписали Министерство транспорта РУз, Министерство общественных работ Афганистана и Министерство железных дорог Исламской Республики Пакистан.

Отмечается, что выбор Кабула в качестве площадки для церемонии обусловлен геополитической значимостью проекта, а также ключевой ролью Узбекистана в формировании Трансафганского транспортного коридора.

Соглашение нацелено на ускорение реализации стратегически важного проекта, который станет основой формирования единого транспортного хаба в Евразии и будет способствовать углублению регионального сотрудничества.

Согласно документу, заказчиком всех работ, связанных с разработкой ТЭО, выступает трехсторонний проектный офис, созданный в мае 2023 года при АО «Узбекистон темир йуллари». Структура имеет филиалы в Кабуле и Исламабаде.

Протяженность дороги составит 573 километра. Ее планируют построить за пять лет.

Проект оценивается в $4,6 миллиарда.

18 июля 2023 года в Исламабаде представители трех государств согласовали окончательный маршрут будущей железнодорожной линии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336704/
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