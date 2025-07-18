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Экономика

С начала года прибыль Нацбанка Кыргызстана превысила 19,5 миллиарда сомов

С начала 2025 года прибыль Национального банка Кыргызстана превысила 19,5 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах регулятора.

Уточняется, что по иогам января-июня Нацбанк зафиксировал прибыль в размере более 19,5 миллиарда сомов. Ощутимо увеличился и объем собственного капитала регулятора — к концу июня он достиг почти 158 миллиардов сомов. Это более чем в 2,4 раза превышает показатель середины 2024 года. 

Основной вклад внесли курсовая переоценка валютных резервов и монетарного золота, отмечает регулятор.

Совокупный объем обязательств и капитала Национального банка также демонстрирует рост: с 484 миллиардов сомов годом ранее до более чем 713 миллиардов сомов на начало лета текущего года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336688/
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