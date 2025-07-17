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Экономика

В Кыргызстане отменят все избыточные документы, усложняющие ведение бизнеса

Министерство экономики и коммерции приступило к реализации реформы по оптимизации разрешительной системы страны. Процесс стартовал согласно распоряжению кабмина и осуществляется в рамках инициативы «регуляторной гильотины» и для дебюрократизации системы госорганов.

По данным ведомства, цель реформы — устранить устаревшие, дублирующие и избыточные разрешительные документы, препятствующие развитию предпринимательства и усложняющие ведение бизнеса.

Сформирована межведомственная комиссия по инвентаризации и оценке документов разрешительного характера, выдаваемых госорганами. Приказом утверждены критерии оценки и типовая форма предоставления информации.

Госорганы обязаны в течение трех недель провести инвентаризацию всех разрешительных документов с анализом правового основания, экономической обоснованности, степени цифровизации, наличия дублирующих и устаревших требований, а также потенциала для упрощения процедур.

Минэкономики обобщит поступившие предложения до 4 августа 2025 года и представит их на рассмотрение комиссии. По результатам анализа будет сформирован проект указа президента об отмене избыточных разрешительных документов.

Если государственные органы не представят в установленный срок обоснования для сохранения документов разрешительного характера, предусмотренных законодательством КР, ведомство имеет право включить такие документы в проект президентского указа с предложением об их отмене.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336558/
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