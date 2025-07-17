Сотрудники «Эти Бакыр Терексай» ознакомились с работой рудника «Кумтор»

С целью обмена опытом и укрепления профессионального сотрудничества специалисты кыргызско-турецкой горнодобывающей компании «Эти Бакыр Терексай» посетили рудник «Кумтор».
Во время ознакомительного визита специалисты «Кумтор Голд Компани» провели обзорную экскурсию по основным объектам предприятия, таким как: карьер, золотоизвлекательная фабрика, мастерская по ремонту тяжелой техники, хвостохранилище, жилой лагерь, администрация рудника.
Особое внимание было уделено вопросам организации производственных процессов, соблюдению стандартов промышленной безопасности и экологической ответственности.
Практика взаимного посещения предприятий и открытого обмена опытом имеет большое значение для поступательного развития всей горнодобывающей промышленности страны и повышения профессиональных знаний и навыков специалистов-горняков.
Отметим, что единственным акционером закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» является открытое акционерное общество «Кыргызалтын».
Одновременно «Кыргызалтын» также участвуют в капитале общества с ограниченной ответственностью «Эти Бакыр Терексай».