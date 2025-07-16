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Экономика

Кыргызские предприниматели закупили текстиль у бизнесменов из Туркменистана

На внешнеторговой площадке Туркменистана состоялись переговоры с участием предпринимателей из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Стороны договорились о поставках различных текстильных изделий. В результате были заключены две сделки на общую сумму $84 тысячи 901. Подписаны экспортные контракты на поставку текстильной продукции в КР.

Отмечается, что озвучена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в текстильной сфере.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336304/
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