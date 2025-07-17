Стройка и услуги толкают экономику Кыргызстана вверх. Итоги первого полугодия

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — июнь 2025 года достиг, по предварительной оценке, 711 миллиардов 178,7 миллиона сомов и по сравнению с январем — апрелем 2024-го увеличился на 11,7 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — июнем 2024 года достиг 15 процентов, отраслей, оказывающих услуги, — 10 процентов, а чистых налогов на продукты — 11,4 процента.

Драйверами экономики в годовом выражении остаются производство пищевых продуктов (+44 процента), строительство (+42,5 процента), услуги гостиниц и рестораны (+49,1 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Структура ВВП

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными данными в сомах.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги. Их вклад составил 52 процента. Доля промышленности — 15 процентов, сельского хозяйства — 12 процентов, строительства — 4,5 процента. Чистые налоги на продукты — 16,5 процента.

Кстати, доля отраслей услуг снизилась по сравнению с январем — июнем 2024 года на 1,8 процента. В то же время доля отраслей производства товаров увеличилась на 2,8 процента. Доля промышленности выросла на 1,6 процента, строительства — на 1,5 процента, сельского хозяйства сократилась на 0,3 процента.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана продолжает уверенно расти. Объем выпуска продукции в январе — мае 2025 года составил более 313,7 миллиарда сомов, что на 10,2 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

На увеличение показателей повлиял рост производства:

фармацевтической продукции — в 1,7 раза;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 44 процента;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — 33,2 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — 31,4 процента;

химической продукции — 24,5 процента;

очищенных нефтепродуктов — 17 процента;

добычи полезных ископаемых — 10,8 процента.

Вместе с тем, отмечалось снижение объемов производства основных металлов — 2,4 процента.

Повышение объема обеспечения электроэнергией, газом и паром обеспечено ростом производства электроэнергии (на 10,2 процента). Увеличение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды (на 30,8 процента).

Прогнозы экспертов

Экономика Кыргызстана станет в 2025 году одной из самых быстрорастущих в мире. И эксперты склонны с этим соглашаться. В частности, по прогнозу Евразийского банка развития рост ВВП республики по итогам 2025 года должен составить 10,3 процента.

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Как отмечают эксперты ЕАБР, на такой оптимистичный прогноз повлияли растущие цены на золото, увеличение потребления домохозяйств и сильный инвестиционный спрос.

Эксперты Всемирного банка более сдержаны в оценках. По их последним данным, рост экономики Кыргызстана к концу 2025 года составит 6,8 процента. В начале января они прогнозировали всего 4,5 процента, но в начале июля цифру пересмотрели в сторону увеличения.

Национальный банк также улучшил прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2025 году. Как считают его эксперты, рост составит около 8,5-9 процентов.