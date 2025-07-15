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Экономика

Налоговая и таможенная службы оптимизируются, отменена монополия на спирт

Президент подписал указ, направленный на повышение эффективности налогового управления и оптимизацию работы уполномоченных государственных органов в области таможенного дела.

В соответствии с указом на базе Государственной налоговой службы и Государственного агентства по контролю производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, подведомственных соответственно Министерству финансов и кабинету министров, создается Государственная налоговая служба, подчиненная кабинету министров. Аналогично на базе Государственной таможенной службы Министерства финансов формируется Государственная таможенная служба, также подчиненная кабинету министров.

Внесены изменения в Указ президента от 5 мая 2021 года №114: пункт 5 дополнен положениями, предусматривающими формирование Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Государственной службы исполнения наказаний.

Кроме того, утратившими силу признаны пункты 3-6 Указа №222 от 8 июля 2022 года, касающегося введения государственной монополии на производство, хранение и продажу этилового спирта.

Кабинету министров в срок до двух месяцев поручено передать Государственной налоговой службе функции контроля за производством и оборотом ювелирных изделий, включая проверку и маркировку изделий из драгоценных металлов, определение и экспертизу драгоценных камней, а также осуществлять пробирный надзор в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336228/
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