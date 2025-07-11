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Экономика

Новые изменения в таможенном регулировании Кыргызстана: что важно знать

В Кыргызстане вступили в силу изменения, направленные на упрощение и повышение прозрачности таможенных процедур. Постановление кабинета министров внесло поправки в несколько нормативных актов, регулирующих порядок оформления грузов, взимания таможенных платежей и контроля за движением товаров.

Одним из ключевых новшеств стало расширение использования электронной системы «Смарт Таможня», которая теперь охватывает больше процессов, связанных с таможенным оформлением. Это позволит значительно сократить время прохождения грузов через таможню и уменьшить количество бумажной работы.

Кроме того, обновленные правила внесли изменения в порядок освобождения товаров от уплаты сборов при размещении их в свободной таможенной зоне. Также усилен контроль за оформлением деклараций, особенно в случаях с товарами, которые были изъяты, конфискованы или обращены в доход государства.

Новые нормы регулируют и порядок расчета таможенных платежей, включая специальные пошлины, антидемпинговые и компенсационные сборы. Размер платежей теперь напрямую зависит от таможенной стоимости товаров и используемых процедур.

Эксперты отмечают, что изменения направлены на создание более прозрачной и эффективной системы таможенного регулирования, что, в свою очередь, должно снизить коррупционные риски и облегчить работу бизнеса.

В целом обновления в законодательстве делают таможенные процедуры более понятными и удобными для всех участников внешнеэкономической деятельности, способствуя развитию торговли и экономического роста страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335905/
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