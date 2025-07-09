Вопросы робототехники, маркировки товаров обсуждены на заседании ЕЭК

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференцсвязи. В повестке дня заседания были обозначены 42 вопроса. По итогам заседания принят ряд решений.

В частности, в рамках формирования приоритетных евразийских технологических платформ созданы предпосылки формирования евразийской технологической платформы «Робототехника». Инициатива направлена на развитие робототехники, производство и внедрение промышленных роботов в государствах-членах ЕАЭС. Соучредителями платформы от КР выступили Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова и Кыргызско-Российский Славянский университет.

Также одобрены товары, подлежащие маркировке средствами идентификации.

Это велосипеды и их рамы, дезинфицирующие средства, косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук с антимикробным действием, икра осетровых и лососевых рыб, отдельные виды смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Решение направлено на исключение оборота на рынке ЕАЭС контрафактной продукции. При этом государства-члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения маркировки.

На заседании принято решение о дополнении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинным объектам и продукции на таможенной границе и на территории ЕАЭС, возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum). Он поражает широкий круг растений, более сорока семейств, включая саженцы и плоды яблонь и груш. Решение принято с целью обеспечения охраны растений и территории ЕАЭС от проникновения и распространения антракноза земляники.

Принятое решение Совета ЕЭК позволит минимизировать риски заноса и распространения указанной болезни растений при международной торговле с третьими странами и взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС саженцами, черенками и плодами яблони и груши. Решение также обеспечит сохранение зон, мест и участков производства, свободных от антракноза земляники на территориях государств-членов ЕАЭС, что также позволит повысить экспортные возможности стран.

Также внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок в рамках ЕАЭС.

Как известно, действие правил распространяется на госзакупки, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров, происходящих из другого государства-члена и (или) третьих стран. С учетом этого одно из приложений правил, позволяющее товарам государств-членов ЕАЭС участвовать в госзакупках других государств-членов, дополнено в том числе товарами, наличие производства которых имеется в Кыргызской Республике — это полипропиленовые мешки и гибкие промежуточные контейнеры большой емкости.

Принятое решение Совета ЕЭК обеспечит беспрепятственный доступ к госзакупкам государств-членов товарам производителей путем подтверждения страны происхождения посредством выполнения условий производства либо получения сертификата формы СТ-1 (в Кыргызской Республике выдается Торгово-промышленной палатой).

Члены совета заслушали доклад о результатах анализа информации о таможенном декларировании товаров, по которым проводится пилотный проект, и который подготовлен в рамках проводимой системной работы по выявлению занижений таможенной стоимости товаров.

Рассмотрен вопрос внесения изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, позволяющих введение государствами-членами ЕАЭС государственного ценового регулирования (в форме установления минимальных цен) на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (без ограничения по крепости), а также никотиносодержащую продукцию.

Также члены совета утвердили повестку следующего заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 14-15 августа 2025 года в Чолпон-Ате.