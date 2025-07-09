Всемирный банк предоставит Кыргызстану бюджетную поддержку в $100 миллионов

Состоялась торжественная церемония подписания соглашения о финансировании между кабинетом министров Кыргызской Республики и Всемирным банком в рамках проекта «Первое финансирование политики развития устойчивого и инклюзивного роста». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По ее данным, от имени Кыргызстана соглашение подписал министр финансов Алмаз Бакетаев, со стороны Всемирного банка — Региональный директор по Центральной Азии Хью Ридделл.

Согласно соглашению предусматривается предоставление бюджетной поддержки в размере $101,5 миллиона.

Министр финансов выразил благодарность Всемирному банку за неизменную поддержку и содействие в реализации ключевых реформ и инфраструктурных инициатив. Он подчеркнул, что вклад Всемирного банка является важным элементом в повышении качества жизни граждан и укреплении социально-экономического потенциала страны.