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Экономика

Кыргызстан участвует в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

В городе Екатеринбург с 7 июля проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», в которой участвует более 50 государств СНГ, Азии и Африки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, в работе выставки принимает участие делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем министра экономики и коммерции Султаном Ахматовым.

Национальный павильон Кыргызстана представлен широким спектром промышленной, строительной и иной продукции, предлагаемой для заинтересованных промышленных, строительных предприятий и деловых кругов Свердловской области и Российской Федерации в целом.

17 кыргызских компаний представляют товары для дома, радиаторы, облицовочный камень, керамические плиты, лампы накаливания, стекло, мыломоющие продукты, отделочные материалы, грузовые мотоциклы, системы вентиляции и спортивную одежду.

Работа выставки продлится до 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335639/
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