Внедрение инноваций для безопасности дорожного движения в КР обсудили в России

Замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин и замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин провели в Екатеринбурге рабочую встречу с делегацией Кыргызской Республики во главе с заместителем министра экономики и коммерции Султаном Ахматовым на международной промышленной выставке «Иннопром».

Фото пресс-службы Министерства международных внешнеэкономических связей Свердловской области

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая поставку сырья, внедрение инновационных решений в области безопасности дорожного движения и разработку оборудования для водозаборов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Кыргызская Республика выразила заинтересованность в получении прототипов для испытаний и адаптации под сложные геологические условия.

Также была поднята тема открытия представительств и локализации производства в Кыргызстане. Уральский федеральный университет представил свои компетенции по подготовке кадров и научно-исследовательской деятельности, в том числе образовательное учреждение от лица нескольких свердловских вузов предложило создать совместную научно-исследовательскую комиссию для взаимодействия в горнодобывающей промышленности при поддержке правительства региона.