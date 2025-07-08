В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий

Служба антимонопольного регулирования определила цены на уголь, который поставляется на ТЭЦ Бишкека и в теплоснабжающие предприятия угледобывающими компаниями Кыргызстана.

По данным ведомства, цены составляют от 1 тысячи 800 сомов до 2 тысяч 460 сомов за тонну.

Установлены также оптовые цены для региональных потребителей. Они определены на уровне от 1 тысячи 500 сомов до 1 тысячи 650 сомов за тонну.

Антимонопольное ведомство утвердило тарифы на перевозку угля автотранспортными средствами в размере от 3,87 сома до 3,99 сома (тонна/километр).

Цена мазута для столичной ТЭЦ, муниципального предприятия «Теплоэлектроцентраль города Ош» и теплоснабжающих предприятий установлена на уровне 21 тысяча 428 сомов за тонну без учета налогов.

С перечнем компаний, а также цен и маршрутов можно ознакомиться здесь.