В КР подорожала баранина, но снизились цены на картофель

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2 июля 2025 года проведен сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах — Российской Федерации и Республике Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в республике отмечен рост цен на:

— баранину — на 1,9 процента,

— сахар — на 0,6 процента,

— яйца — на 0,6 процента,

— говядину — на 0,3 процента,

— лук — на 0,3 процента,

— хлебопродукты — на 0,2 процента, 1-й сорт мука пшеничная (импортированная) — на 0,1 процента,

— макаронные изделия (рожки) — на 0,1 процента.

Снижение цен отмечено на: картофель — на 3,8 процента, рис— на 0,4 процента.

В Республике Казахстан выросли цены на: лук — на 8,7 процента, сахар — на 4,1 процента, морковь — на 1,8 процента, макаронные изделия (спагетти) — на 0,8 процента, говядину — на 0,4 процента, растительное масло — на 0,2 процента.

В Российской Федерации зафиксирован рост цен на: 1-й сорт муки пшеничной (местный) — на 7,5 процента, говядину — на 1,8 процента, сахар — на 1,7 процента, пастеризованное молоко — на 1,5 процента, рис — на 0,9 процента, растительное масло — на 0,4 процента, баранину — на 0,3 процента.