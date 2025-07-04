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Экономика

Завод газобетонных блоков планирует построить в КР китайская компания «Хуа Руй»

Кабинет министров подписал инвестиционное соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству автоклавных газобетонных блоков в Чуйской области с китайской компанией «Хуа Руй». Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по инвестициям.

Строительство завода началось в мае 2025 года и завершится в течение пяти лет.

Проект направлен на развитие промышленного потенциала региона, создание рабочих мест и внедрение современных технологий в строительную отрасль. Реализация позволит обеспечить внутренний рынок качественными строительными материалами и расширить экспортные возможности страны.

Соглашение подписано на основании распоряжения кабмина от 2 июня 2025 года.

Отмечается, что инициатива осуществляется в рамках государственной политики по привлечению прямых иностранных инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335196/
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