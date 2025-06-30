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Экономика

В Кыргызстане началось строительство автодороги Каныш-Кыя — Кара-Буура

Строительство автодороги Каныш-Кыя — Кара-Буура протяженностью 16 километров началось в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Минтранса КР
Фото Минтранса КР

По ее данным, проект финансируется за счет средств республиканского бюджета. На его реализацию планируется потратить 1,7 миллиарда сомов.

При строительстве планируется осуществить комплекс инженерных мероприятий: буровзрывные работы в горной местности, строительство мостов, устройство водопропускных труб.

Завершить укладку новой трассы планируют до октября 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334658/
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