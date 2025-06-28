Глобальный госдолг достиг $102 триллионов

Государственный долг в мире достиг рекордных $102 триллионов в 2024 году, при этом почти треть этой суммы — $31 триллион — приходится на развивающиеся страны. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, развивающиеся государства оплатили $921 миллиард только в виде процентов, что подрывает бюджеты и ставит под угрозу базовые государственные услуги.

Согласно новому докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Мир в долгах», с 2010-го госдолг в развивающихся странах рос в два раза быстрее, чем в развитых.

Сегодня 3,4 миллиарда человек живут в государствах, где на выплату процентов уходит больше средств, чем на здравоохранение или на образование.

«Долг может быть полезным инструментом развития, но при чрезмерной нагрузке он тормозит экономику и разрушает будущее», — предупреждают авторы отчета.

Госдолг в развивающихся странах различается по регионам: на Азию и Океанию приходится 24 процента мирового долга, на Латинскую Америку — 5 процентов, а на Африку — лишь 2 процента. При этом более бедные государства вынуждены занимать деньги по ставкам в два-четыре раза выше, чем, например, США.

В 2023 году развивающиеся страны выплатили $487 миллиардов внешним кредиторам — на $25 миллиардов больше, чем получили. Это означает чистый отток средств, который продолжается уже несколько лет.

В регионе Европы и Центральной Азии, по последним данным ЮНКТАД, объем госдолга вырос в 2,5 раза с 2010 по 2022 год, при том, что экономика в целом выросла только в 1,4 раза. Особенно быстро рос долг в странах Кавказа, в государствах — экспортерах энергии и на Западных Балканах.

В Узбекистане рост был самым стремительным, но республика начинала с очень низкого уровня долга. В Таджикистане долг достиг 50 процентов ВВП в 2020-м, но затем начал снижаться. Тем не менее страна остается в зоне высокого риска долгового кризиса.

«Во многих других государствах региона большую часть долга составляет внешний, что делает их уязвимыми к колебаниям валютных курсов и глобальным кризисам. В среднем 70 процентов госдолга в регионе — это внешний. Все страны региона, кроме Казахстана, имеют кредитные рейтинги ниже инвестиционного уровня, а значит, вынуждены занимать под высокие проценты. Особенно это касается Таджикистана, где в 2027 году предстоят выплаты по еврооблигациям. Без поддержки в виде льготных кредитов избежать долгового кризиса может оказаться трудно», — говорится в сообщении.