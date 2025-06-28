19:48
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Глобальный госдолг достиг $102 триллионов

Государственный долг в мире достиг рекордных $102 триллионов в 2024 году, при этом почти треть этой суммы — $31 триллион — приходится на развивающиеся страны. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, развивающиеся государства оплатили $921 миллиард только в виде процентов, что подрывает бюджеты и ставит под угрозу базовые государственные услуги.

Согласно новому докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Мир в долгах», с 2010-го госдолг в развивающихся странах рос в два раза быстрее, чем в развитых.

Сегодня 3,4 миллиарда человек живут в государствах, где на выплату процентов уходит больше средств, чем на здравоохранение или на образование.

«Долг может быть полезным инструментом развития, но при чрезмерной нагрузке он тормозит экономику и разрушает будущее», — предупреждают авторы отчета.

Госдолг в развивающихся странах различается по регионам: на Азию и Океанию приходится 24 процента мирового долга, на Латинскую Америку — 5 процентов, а на Африку — лишь 2 процента. При этом более бедные государства вынуждены занимать деньги по ставкам в два-четыре раза выше, чем, например, США.

В 2023 году развивающиеся страны выплатили $487 миллиардов внешним кредиторам — на $25 миллиардов больше, чем получили. Это означает чистый отток средств, который продолжается уже несколько лет.

В регионе Европы и Центральной Азии, по последним данным ЮНКТАД, объем госдолга вырос в 2,5 раза с 2010 по 2022 год, при том, что экономика в целом выросла только в 1,4 раза. Особенно быстро рос долг в странах Кавказа, в государствах — экспортерах энергии и на Западных Балканах.

В Узбекистане рост был самым стремительным, но республика начинала с очень низкого уровня долга. В Таджикистане долг достиг 50 процентов ВВП в 2020-м, но затем начал снижаться. Тем не менее страна остается в зоне высокого риска долгового кризиса.

«Во многих других государствах региона большую часть долга составляет внешний, что делает их уязвимыми к колебаниям валютных курсов и глобальным кризисам. В среднем 70 процентов госдолга в регионе — это внешний. Все страны региона, кроме Казахстана, имеют кредитные рейтинги ниже инвестиционного уровня, а значит, вынуждены занимать под высокие проценты. Особенно это касается Таджикистана, где в 2027 году предстоят выплаты по еврооблигациям. Без поддержки в виде льготных кредитов избежать долгового кризиса может оказаться трудно», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334550/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Более 2 миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде
ООН: Афганским женщинам грозит социальная, экономическая и политическая изоляция
Глобальные прямые иностранные инвестиции снижаются второй год подряд
Не хватает денег. Агентство ООН по делам беженцев сокращает штат
Более трети всей рыбы в мире вылавливают нерационально
Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН
КР готова бороться за спасение Мирового океана — Байсалов на конференции ООН
Депутат попросил не представлять страну как «Кыргызстан» в ООН
ООН не будет прежней. Аида Касымалиева рассказала о финансовых сокращениях
Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля в&nbsp;Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и&nbsp;страховых взносов С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать кредиты под 8&nbsp;процентов. Кто его может получить В Кыргызстане начали выдавать кредиты под 8 процентов. Кто его может получить
В&nbsp;Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы
По&nbsp;росту ВВП Кыргызстан в&nbsp;2025 году обгонит все страны Центральной Азии и&nbsp;ЕАЭС По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС
Бизнес
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
28 июня, суббота
19:31
Глобальный госдолг достиг $102 триллионов Глобальный госдолг достиг $102 триллионов
19:05
Новый фильм об агенте 007: стали известны кандидаты на роль Джеймса Бонда
18:30
29 июня: где в Бишкеке отключат свет
17:51
«Эркин-Тоо» теперь называется государственной официальной газетой КР
17:38
Более 2 миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде