Более 850 миллионов сомов направлено на пенсии за труд в условиях высокогорья. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что выплаты льготных пенсий за труд в высокогорных районах за пять месяцев 2025 года составили 850,9 миллиона сомов.

Всего на трансферты Соцфонду выделено 18,2 миллиарда сомов. Из них базовая часть пенсий по государственному пенсионному обеспечению, оплаченных из бюджета, составляет 13,7 миллиарда сомов.

Льготные выплаты за работу в труднодоступных районах обошлись казне в 256,9 миллиона сомов. Многодетным матерям и матерям инвалидов с детства выплачено 852, 8 миллиона, а военным пенсионерам — 1,99 миллиарда. На надбавки к пенсиям выделено 284,5 миллиона сомов, участникам ликвидации последствий аварий — 16,9 миллиона.