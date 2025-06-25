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Экономика

С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов

С 1 июля 2025 года налоги, страховые взносы и неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами, можно оплачивать наличными в кассах банков только по коду оплаты или QR-коду. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, налогоплательщики могут самостоятельно сформировать код оплаты или QR-код в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg в разделе «Уплата налогов» или через мобильное приложение Salyk.kg.

Также коды оплаты можно получить в территориальном налоговом органе в «едином окне».

Введение данного новшества направлено на упрощение процесса уплаты налогов, автоматическое зачисление средств в бюджет в онлайн-режиме и создание более благоприятных условий для налогоплательщиков. Среди преимуществ нового порядка:

  • мгновенное зачисление уплаченных сумм в бюджет;

  • исключение ошибок при ручном заполнении реквизитов в кассах банков;

  • ускорение и повышение качества обслуживания налогоплательщиков (исключение очередей, экономия времени).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334120/
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