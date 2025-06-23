Какие автомобили везут через Кыргызстан в Россию: топ-5 от «Автостата»

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, какие автомобили поступают из Кыргызстана в Россию наиболее часто.

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По его словам, за первые пять месяцев 2025-го КР обеспечила чуть менее 8 процентов от общего объема импорта новых легковых машин в РФ. Кыргызстан — второй по значимости канал ввоза после Китая.

Однако в сравнении с предыдущим годом объем импорта через республику значительно уменьшился — почти в шесть раз. За пять месяцев ввезено 9,4 тысячи новых авто, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 53,4 тысячи единиц.

Какие автомобили везут через КР:

Toyota — 25,1 процента;

Geely — 17,8 процента;

BMW — 12,7 процента;

Volkswagen — 7,7 процента;

KIA — 5,6 процента.

По словам Сергея Целикова, 84 процента новых легковых машин, ввезенных через Кыргызстан, произведены в КНР.