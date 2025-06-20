Недостатки законодательной базы Кыргызстана ограничивают конкуренцию малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка.

Отмечается, что действующие законы не обеспечивают эффективность в предотвращении антимонопольной практики.

Недостатки законодательной базы в области конкуренции позволяют более крупным компаниям ограничивать возможности мелких производителей.

«Эффективность правоприменительных мер со стороны службы антимонопольного регулирования ограничивается нехваткой квалифицированных сотрудников, которые часто занимаются делами с низким приоритетом, а не расследованием и применением санкций по резонансным делам о защите конкуренции», — отмечают эксперты ВБ.

Они также пришли к заключению, что эффективность Закона «О конкуренции» подорвана неудовлетворительно сформулированными правилами и ограниченностью правоприменительных инструментов, доступных Антимонопольной службе.