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Экономика

Кыргызстан и Якутия намерены провести взаимные бизнес-миссии

Кыргызстан и Якутия намерены провести взаимные бизнес-миссии. Договоренности достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума.

пресс-службы главы Якутии
Фото пресс-службы главы Якутии

Глава Республики Саха Айсен Николаев встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

Как отметил Айсен Николаев, с КР у Якутии традиционно крепкие связи в сфере культурно-гуманитарного партнерства. В числе перспективных направлений — взаимодействие в сфере спорта.

На форуме в Санкт-Петербурге стороны также обсудили перспективы развития бизнес-связей. С 2025 года планируется организация взаимных бизнес-миссий. Якутские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном в ювелирной промышленности, сельском хозяйстве, IT-секторе, туризме и креативной экономике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333475/
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