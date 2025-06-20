Кыргызстан и Якутия намерены провести взаимные бизнес-миссии. Договоренности достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото пресс-службы главы Якутии

Глава Республики Саха Айсен Николаев встретился с первым заместителем председателя кабинета министров Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

Как отметил Айсен Николаев, с КР у Якутии традиционно крепкие связи в сфере культурно-гуманитарного партнерства. В числе перспективных направлений — взаимодействие в сфере спорта.

На форуме в Санкт-Петербурге стороны также обсудили перспективы развития бизнес-связей. С 2025 года планируется организация взаимных бизнес-миссий. Якутские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном в ювелирной промышленности, сельском хозяйстве, IT-секторе, туризме и креативной экономике.