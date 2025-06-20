12:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан и Татарстан подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы

Фото кабмина. Кыргызстан и Татарстан подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева с главой Татарстана (Россия) Рустамом Миннихановым.

Данияр Амангельдиев отметил активное развитие и укрепление партнерства между странами и их регионами. Особое внимание уделено недавнему участию главы Татарстана в заседании по сохранению снежного барса и его среды обитания.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в инвестиционной сфере, промышленной кооперации и совместных проектах. Рустам Минниханов предложил организовать взаимные бизнес-миссии и проекты в области цифровой экономики, финансов и образования.

В завершение встречи подписан План совместных мероприятий на 2025-2027 годы, который станет дорожной картой для развития торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного партнерства между Кыргызстаном и Татарстаном.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333464/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте принесли присягу семь новых министров
Адылбек Касымалиев посетил ожоговый центр и поручил срочно его модернизировать
Минюст хочет упростить процесс археологического обследования при строительстве
Получение разрешений для грузоперевозок и водительских справок ускорили в КР
Кабмин внес изменения в постановление о регулировании работы госпредприятий
Адылбек Касымалиев поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ по футболу
Кабмин против соблюдения гендерного представительства в своем составе
Снижены требования к председателю кабмина в части стажа работы на госдолжности
Минсельхоз усиливает контроль за кормами и ветпрепаратами: что изменится?
Утвержден порядок изъятия госземель для реализации национальных проектов
Популярные новости
Цены снизятся? В&nbsp;КР&nbsp;хотят освободить от&nbsp;НДС целый перечень сельхозпродукции Цены снизятся? В КР хотят освободить от НДС целый перечень сельхозпродукции
Цены на&nbsp;продукты продолжают расти. Что подорожало с&nbsp;начала 2025 года Цены на продукты продолжают расти. Что подорожало с начала 2025 года
Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к&nbsp;бдительности Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к бдительности
Российский рубль вновь подорожал к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;июня Российский рубль вновь подорожал к сому. Курс валют на 18 июня
Бизнес
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
20 июня, пятница
12:31
Объявлен тендер на камеры видеонаблюдения для школ Бишкека Объявлен тендер на камеры видеонаблюдения для школ Бишк...
12:25
Увеличить финансирование технического оснащения школ Бишкека просят в БГК
12:13
УОБДД Чуйской области предупредило водителей необычным автопробегом
12:08
Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол»
12:05
Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!