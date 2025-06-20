Кыргызстан и Татарстан подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева с главой Татарстана (Россия) Рустамом Миннихановым.

Данияр Амангельдиев отметил активное развитие и укрепление партнерства между странами и их регионами. Особое внимание уделено недавнему участию главы Татарстана в заседании по сохранению снежного барса и его среды обитания.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в инвестиционной сфере, промышленной кооперации и совместных проектах. Рустам Минниханов предложил организовать взаимные бизнес-миссии и проекты в области цифровой экономики, финансов и образования.

В завершение встречи подписан План совместных мероприятий на 2025-2027 годы, который станет дорожной картой для развития торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного партнерства между Кыргызстаном и Татарстаном.