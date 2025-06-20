Минэконом Кыргызстана внедряет «Единое окно» для ускорения внешней торговли

Министерство экономики Кыргызстана ввело новый порядок выдачи электронных разрешений и документов для ведения внешнеэкономической деятельности по принципу «Единого окна». Это позволит предпринимателям быстрее и удобнее получать необходимые разрешения в одном месте без лишних бюрократических процедур.

Для этого создан и модернизируется государственный центр «Единое окно», который объединит все уполномоченные органы и упростит взаимодействие с ними.

Ранее действующие постановления, регулирующие выдачу разрешений и экспертных заключений для внешней торговли, утрачивают силу.

Контроль за исполнением нового порядка возложен на управление по контролю за исполнением решений президента и кабинета министров.

Документ вступит в силу 5 июля 2025 года.