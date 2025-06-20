Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курс валют на 20 июня

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,65 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,3664 сома (снижение на 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,05 сома, продажа — 101,05 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1164 сома (рост на 0,51 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,105 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1684 сома (снижение на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,116 сома, продажа — 0,184 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1678 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.