Электронная коммерция становится важным элементом экономики Кыргызстана

Электронная коммерция становится важным элементом экономической стратегии Кыргызстана. Об этом сообщает INFOLine.

Согласно проведенному анализу, только за 2024-й объем внутреннего рынка e-commerce в стране достиг $359,2 миллиона, увеличившись на 14,3 процента по сравнению с предыдущим годом, но все еще занимает незначительные 7 процентов в общей структуре розничной торговли.

Эксперты считают, что потенциал огромный и по прогнозам. К 2028-му объем внутреннего рынка электронной торговли в нашей стране может превысить $600 миллионов.

«С учетом бурного роста розничной торговли и e-commerce развитие современной и качественной складской инфраструктуры является критически важным для КР. По данным IBC Global, на начало 2025 года общая площадь современных складских помещений классов A и B в республике составляет 108 тысяч квадратных метров. При этом 90 процентов этих мощностей сконцентрировано в Бишкеке и Чуйской области. В ближайшие годы ожидается значительный рост, преимущественно за счет четырех ключевых кластеров вокруг столицы. Среди них выделяется многофункциональный таможенно-логистический центр Global Hub общей площадью 137 тысяч квадратных метров, который будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2026-2027 годах. Также планируется запуск логистического центра Wildberries на 300 тысяч квадратных метров концу 2025-го и других крупных приграничных проектов, что значительно изменит ландшафт логистической инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.