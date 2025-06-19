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Экономика

Кыргызстан запускает новый инструмент для устойчивых инвестиций

Программа развития ООН совместно с Национальным агентством инвестиций официально запустила Карту инвесторов Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба представительства организации в КР.

По ее данным, этот стратегический инструмент помогает выявить приоритетные направления для инвестиций, которые соответствуют как ЦУР, так и национальным приоритетам развития нашей республики. Карта предоставляет инвесторам конкретные данные о перспективных отраслях, рыночных потребностях и потенциальных партнерах — все, что необходимо для взвешенного и выгодного вложения капитала.

«Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, внедрившей эту признанную во всем мире методологию. Сегодня более 47 развивающихся государств уже используют карту ЦУР для привлечения устойчивых инвестиций. Она включает девять приоритетных инвестиционных направлений — от возобновляемой энергетики и инфраструктуры до образования, сферы услуг, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Еще три направления выделены как «перспективные», что открывает возможности для будущих инвестиций», — говорится в сообщении.

Карту можно найти в открытом доступе на инвестиционной платформе ЦУР. Данные будут регулярно обновляться каждые два года, чтобы отражать актуальную экономическую ситуацию и инвестиционные тренды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333383/
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