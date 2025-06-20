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Экономика

Кыргызстан показывает самые высокие темпы роста розничного товарооборота в ЦА

Кыргызстан по итогам 2024 года продемонстрировал самые высокие темпы роста розничного товарооборота среди стран Центральной Азии. Об этом сообщает INFOLine.

Согласно анализу, рост составил 14,6 процента в сопоставимых ценах (по сравнению с 10,9 процента в 2023-м) и 18,5 процента в текущих ценах. Отмечается, что это свидетельствует о продолжающемся восстановлении потребительской активности.

Как подчеркивают эксперты, на фоне позитивной динамики потребительского рынка в КР продолжается развитие торговой инфраструктуры: за прошедший год в эксплуатацию введено свыше 41 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Оптовая и розничная торговля по-прежнему занимает ключевое место в экономике республики, обеспечивая около 18 процентов ВВП, говорится в сообщении.

Существенную роль в развитии сектора играет реэкспорт товаров из Китая в другие страны Центральной Азии и Россию, что делает Кыргызстан важным логистическим и торговым узлом региона.

Несмотря на сохраняющийся низкий уровень подушевого дохода (в три раза ниже, чем в Казахстане — экономическом лидере региона), финансовая активность населения растет. Объем кредитования увеличился на 32,2 процента в 2024-м. При этом уровень закредитованности остается умеренным — около 40 процентов от годового объема розничной торговли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333381/
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