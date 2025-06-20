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Экономика

Кыргызстан предлагает выращивать семена сахарной свеклы для Беларуси

Кыргызстан и Беларусь заинтересованы развивать межрегиональное взаимодействие. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Минске Эрбол Султанбаев на встрече с председателем Совета республики Натальей Кочановой, сообщает БелТА.

По его словам, Беларусь и Кыргызстан заинтересованы углублять двусторонние отношения в духе дружбы и партнерства.

«По итогам последнего заседания кыргызско-белорусской межправительственной комиссии в ноябре прошлого года достигнута договоренность о доведении взаимного товарооборота между странами до $500 миллионов в ближайшие пять лет. Это, конечно, является амбициозным планом, но для этого есть все возможности как посредством прямой торговли, так и в рамках реализации кооперационных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах», — сказал Эрбол Султанбаев.

По данным дипмиссии, кыргызская сторона готова предоставить сельхозугодья для выращивания семян сахарной свеклы для последующих стабильных поставок в Беларусь. При этом белорусская сторона может поставлять сельхозтехнику для этого проекта и предоставлять свои научные наработки.

Стороны также считают перспективным сотрудничество в туристической сфере.

«За последние годы активизировалось межрегиональное партнерство между нашими регионами. Я хотел бы предложить рассмотреть возможность организации и проведения форума регионов КР и Беларуси. Идея мероприятия заключается в том, чтобы собрать региональные власти и бизнес-круги и дать им возможность установить прямые контакты между собой, провести презентацию экономических, инвестиционных, туристических, иных возможностей и потенциала, подписать соответствующие документы, в том числе о побратимских отношениях, а также коммерческие контракты. Считаю, что данный форум придаст импульс межрегиональному сотрудничеству, позволит региональным властям и бизнесу установить прямые контакты для дальнейшего взаимодействия», — дополнил Эрбол Султанбаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333376/
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