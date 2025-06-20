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Экономика

В лидерах в СНГ. В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 13,1 процента

В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 13,1 процента. Такие данные содержатся в материалах Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Отмечается, что в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП в странах СНГ в среднем вырос на 2,3 процента.

В КР зафиксированы самые высокие показатели.

Что происходит в других государствах Содружества:

  • Азербайджан — 0,3 процента;
  • Армения — 5,9 процента;
  • Беларусь — 3,1 процента;
  • Казахстан — 5,6 процента;
  • Россия — 1,4 процента;
  • Таджикистан — 8,2 процента;
  • Туркменистан — 6,3 процента;
  • Узбекистан — 6,8 процента.

Отметим, что основными источниками информации для подготовки аналитики в Статкоме СНГ являются официальные данные национальных статистических служб, исчисленные по взаимно согласованной методологии, обеспечивающей их международную сопоставимость, а также сведения центральных (национальных) банков и таможенных служб стран Содружества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333370/
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