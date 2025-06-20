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Экономика

Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош

Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Минтранса
Фото Минтранса

По данным ведомства, проект будет реализован на 400-м километре трассы.

Глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев рассказал, что строительство тоннеля будет осуществляться с применением современных японских технологий.

«Большая часть основной дороги, соединяющей север и юг страны, проходит через горные районы. Нашей главной задачей являются развитие дорожной сети, обеспечение бесперебойной перевозки грузов и пассажиров, а также обеспечение их безопасности. Как известно, на участке автодороги Бишкек — Ош, где начинается строительство тоннеля, есть высокая вероятность камнепадов. Поэтому тоннель — самое оптимальное решение», — отметил он.

Ранее Минтранс и японская компания Takenaka Civil Engineering & Construction подписали соответствующий контракт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333361/
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