Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса

По данным ведомства, проект будет реализован на 400-м километре трассы.

Глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев рассказал, что строительство тоннеля будет осуществляться с применением современных японских технологий.

«Большая часть основной дороги, соединяющей север и юг страны, проходит через горные районы. Нашей главной задачей являются развитие дорожной сети, обеспечение бесперебойной перевозки грузов и пассажиров, а также обеспечение их безопасности. Как известно, на участке автодороги Бишкек — Ош, где начинается строительство тоннеля, есть высокая вероятность камнепадов. Поэтому тоннель — самое оптимальное решение», — отметил он.

Ранее Минтранс и японская компания Takenaka Civil Engineering & Construction подписали соответствующий контракт.