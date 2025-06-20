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Экономика

Приглашают бизнес. Кыргызско-таджикский инвестиционный форум пройдет в Душанбе

Вопросы укрепления сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана в инвестиционной сфере обсудили в Душанбе глава Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Султон Рахимзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Эрлан Абдылдаев.

Стало известно о проведении таджикско-кыргызского инвестиционного форума. Центр поддержки «Кыргыз экспорт» в свою очередь сообщает, что он состоится 7-8 июля в Душанбе.

Отмечается, что мероприятие станет ключевой площадкой для налаживания деловых связей, продвижения экспортной продукции кыргызстанских производителей, а также для расширения взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.

Компании и бизнес-ассоциации КР приглашают принять участие в форуме и представить свои предложения и продукцию на международной деловой арене.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333358/
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