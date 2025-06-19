Большинство основных валют подешевели к сому. Курс на 19 июня

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,585 сома (снижение на 0,48 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,62 сома, продажа — 100,62 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1107 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,098 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (снижение на 0,53 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1156 сома, продажа — 0,1858 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1691 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.