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Экономика

Большинство основных валют подешевели к сому. Курс на 19 июня

Фото из интернета. Российский рубль немного стабилизировался за последние сутки

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,585 сома (снижение на 0,48 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,62 сома, продажа — 100,62 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1107 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,098 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (снижение на 0,53 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1156 сома, продажа — 0,1858 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1691 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333243/
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