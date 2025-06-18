Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка

В Кыргызстане для строительства малых ГЭС в четырех регионах на аукцион выставлены земельные участки. Соответствующий конкурс объявил Фонд зеленой энергетики при кабинете министров.

Уточняется, что конкурс объявлен на передачу в пользование четырех земельных участков для строительства объектов в сфере возобновляемых источников энергии:

лот № 1: Чуйская область, Аламединский район — 5,7 гектара (Таш-Мойнокский айыл окмоту);

лот № 2: Джалал-Абадская область, Кара-Куль — 6,38 гектара;

лот № 3: Ошская область, Чон-Алайский район — 13,47 гектара (село Дароот-Коргон);

лот № 4: Таласская область, Айтматовский район — 4,5 гектара (село Аманбаево).

Конкурс состоится 22 июля 2025 года в Бишкеке. Документы принимаются до 17 июля.