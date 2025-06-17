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Экономика

«Кыргызалтын»: План «Кумтора» на 2025 год по добыче золота полностью выполним

Производственные показатели «Кумтор Голд Компани» за 2024 год позволяют утверждать, что установленный план на 2025-й по добыче золота реалистичен и полностью выполним. Об этом сообщил председатель правления открытого акционерного общества «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов в ходе ознакомления с работой рудника.

Как рассказали в компании, он ознакомился с ходом реализации проекта по добыче золота на месторождении Кумтор подземным способом, а также с процессом испытаний восстановленных шин, установленных на самосвалах, работой золотоизвлекательной фабрики, состоянием карьеров «Центральный» и «Сары-Тор».

Отмечается, что особое внимание Кубат Абдраимов обратил на работу мастерской по ремонту тяжелой горной техники и топливно-заправочного комплекса.

«Сейчас на руднике работает самая современная специальная горная и вспомогательная техника. Учитывая то, что техника работает в условиях высокогорья, зачастую в неблагоприятных погодных условиях, а сам рудник не останавливается ни на минуту, различные поломки неизбежны. Здесь многое зависит от мастеров-ремонтников, в высоком профессионализме которых никто не сомневается», — заметил он.

Глава «Кыргызалтына» также добавил, что ввод в эксплуатацию топливно-заправочного комплекса позволил усилить контроль над использованием дизельного топлива и сэкономить значительные финансовые ресурсы.

Он заверил, что компания должна постоянно совершенствовать свою работу и активно продвигать элементы цифровизации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332994/
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