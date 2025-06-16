Завод по производству сейсмоизоляторов построят в Кыргызстане на инвестиции КНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По ее данным, состоялось подписание инвестиционного соглашения между кабмином КР и китайскими компаниями «Синьцзян Тяньюй Инжиниринг Тестинг» и «Нанжинг Дэйд Техноложи Ко., ЛТД».
Отмечается, что проект направлен на развитие инженерной инфраструктуры и внедрение технологий сейсмологической защиты.
По данным главы Минстроя Нурдана Орунтаева, будет построен завод по производству сейсмоизоляторов.
Управление проектом будет осуществляться по формуле 51 процент за государством и 49 процентов за инвесторами. Также будут созданы по три мобильные и стационарные лаборатории для исследования земной коры.
Он добавил, что на реализацию проекта привлечено $11,5 миллиона инвестиций.
Срок действия соглашения составит семь лет, после чего объекты перейдут в госсобственность.