Завод по производству сейсмоизоляторов построят в Кыргызстане на инвестиции КНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото Минстроя

По ее данным, состоялось подписание инвестиционного соглашения между кабмином КР и китайскими компаниями «Синьцзян Тяньюй Инжиниринг Тестинг» и «Нанжинг Дэйд Техноложи Ко., ЛТД».

Отмечается, что проект направлен на развитие инженерной инфраструктуры и внедрение технологий сейсмологической защиты.

По данным главы Минстроя Нурдана Орунтаева, будет построен завод по производству сейсмоизоляторов.

Управление проектом будет осуществляться по формуле 51 процент за государством и 49 процентов за инвесторами. Также будут созданы по три мобильные и стационарные лаборатории для исследования земной коры.

Он добавил, что на реализацию проекта привлечено $11,5 миллиона инвестиций.

Срок действия соглашения составит семь лет, после чего объекты перейдут в госсобственность.