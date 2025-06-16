Минтранс намерен закупить дорожный битум на более чем 520 миллионов сомов

Госпредприятие «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций намерено закупить дорожный битум на более чем 520 миллионов сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что объявлен тендер на поставку дорожного битума марки БНД 60/90 на общую сумму 520,75 миллиона сомов. Закупка осуществляется по неограниченному методу. Поставщики могут подать предложения до 18 июня.

В документа указаны три лота: