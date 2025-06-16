Минтранс намерен закупить дорожный битум на более чем 520 миллионов сомов

Госпредприятие «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций намерено закупить дорожный битум на более чем 520 миллионов сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Уточняется, что объявлен тендер на поставку дорожного битума марки БНД 60/90 на общую сумму 520,75 миллиона сомов. Закупка осуществляется по неограниченному методу. Поставщики могут подать предложения до 18 июня.
В документа указаны три лота:
- поставка битума для битумной ямы на станции «Джель-Арык» на сумму 220,1 миллиона сомов;
- поставка битума для станции «Рыбачье», участок Кыямат-Кыркол — 227,7 миллиона сомов;
- поставка для битумной ямы станции «Маймак» — 73 миллиона сомов.